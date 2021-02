I volti nuovi: alla scoperta di Zirkzee. Perla del Bayern che ha preferito il Parma ad Ancelotti

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Joshua Zirkzee è uno dei colpi più affascinanti, almeno secondo gli addetti ai lavori, dell'intera sessione invernale di calciomercato. Olandese classe 2001 che arriva dal Bayern Monaco, Zirkzee è un centravanti moderno secondo la definizione attuale del termine. Possente fisicamente grazie ai suoi 193cm, oltre alla forza ha dalla sua anche una buona velocità e fiuto per il gol, oltre ad una discreta tecnica di base. Caratteristiche queste che lo mettono in concorrenza con Pellè per il ruolo di prima punta ma che non escludono un suo impiego al fianco del centravanti italiano.

Le cifre e la concorrenza battuta - In origine sembrava l'Eintracht Francoforte la squadra maggiormente interessata. Poi l'arrivo di Jovic ha fatto saltare l'operazione. Da qui l'inserimento dell'Everton di Ancelotti, col Parma che però ha fin da subito mostrato argomenti migliori e più convincenti. Sia col Bayern Monaco che col giocatore stesso. L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Nome Joshua Zirkzee

Arriva da Bayern Monaco

Squadra attuale Parma

Ruolo Attaccante centrale