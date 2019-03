Il valzer degli allenatori. Lo aspettiamo ogni estate, poi qualcuno balla e qualcuno no. A otto giornate dalla fine del campionato in corso, tanti obiettivi sono ancora in bilico ed è quindi avere certezze sul futuro di Allegri & Co. Su TMW, abbiamo provato a ricostruire quali possono essere i destini dei tecnici della nostra Serie A. Ecco le rispettive possibilità di rimanere sulla stessa panchina anche nella prossima stagione.

Atalanta - Gian Piero Gasperini 60%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 50%

Cagliari - Rolando Maran 60%

Chievo - Domenico Di Carlo 50%

Empoli - Aurelio Andreazzoli 51%

Fiorentina - Stefano Pioli 5%

Frosinone - Marco Baroni 60%

Genoa - Cesare Prandelli 80%

Inter - Luciano Spalletti 10%

Juventus - Massimiliano Allegri 51%

Lazio - Simone Inzaghi 80%

Milan - Gennaro Gattuso 70%

Napoli - Carlo Ancelotti 99%

Parma - Roberto D'Aversa 70%

Roma - Claudio Ranieri 1%

Sampdoria - Marco Giampaolo 70%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 90%

SPAL - Leonardo Semplici 90%

Torino - Walter Mazzarri 99%

Udinese - Igor Tudor ???