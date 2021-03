Il mercato dei grandi attaccanti: Depay pezzo pregiato. La Serie A c'è ma concorrenza XL

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Bagarre per il futuro di Memphis - La Juventus la scorsa estate. Il Barcellona in inverno. Sono queste le due società che, nel recente passato, sono andate più vicino a trovare la quadra con l'Olympique Lione per il cartellino di Memphis Depay. Ma alla fine l'atipico centravanti olandese ha scelto di restare a Lione. Almeno fino a giugno, quando il suo contratto sarà scaduto e verosimilmente potrà trattare l'importo del suo stipendio col nuovo club su basi ben più alte. In Italia continuerà ad esserci la Juventus, magari pure il Milan. Ma Depay è profilo gradito un po' da tutte le big d'Europa: Liverpool e United in Premier, chissà magari pure il City proprio dopo l'addio di Aguero. In Francia il PSG non puoi mai escluderlo a priori. Insomma, per vederlo in Italia servirà mettere sul piatto argomenti decisamente convincenti.