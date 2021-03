Il mercato dei grandi attaccanti: Griezmann o Dembele? Con Aguero al Barça via un big

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Aguero per placare Messi. Ma un big deve uscire - Il nuovo Barça vuol ripartire da Leo Messi. Ci mancherebbe, vien da dire. Ma per farlo, Laporta dovrà offrire qualcosa alla Pulce. Un progetto vincete, ovvio. E magari pure l'amico Sergio Aguero. Ancor prima dell'annuncio di addio al City, il Kun era nome caldo per l'attacco del Barcellona del prossimo anno. Un'operazione di cui Messi sarebbe sponsor, ma che non è così semplice come sembra. Il Barça infatti continua ad essere alle prese con difficoltà economiche spaventose e immaginare un innalzamento del monte ingaggi è pura utopia. Per questo, per far spazio ad un ingaggio verosimilmente extralarge come quello di Aguero, servirà prima fargli spazio. Con Messi, Ansu Fati è l'altro intoccabile, status simile per Trincao. L'addio eventuale di Braithwaite non porterebbe particolari vantaggi in tal senso. E così i nomi in ballo restano due: Ousmane Dembele e Antoine Griezmann. Il primo continua a godere di incredibile fiducia negli ambienti blaugrana nonostante troppi infortuni e comportamenti non sempre da mes que un club. Il secondo doveva essere la stella a corredo della stella, ma ancora il Petit Diable dell'Atletico non si è neppure intravisto. Immaginare un tridente Aguero-Messi-Griezmann, poi, sarebbe tatticamente complesso. Ecco perché, pur con qualche dubbio, l'addio di Griezmann non è da escludere a priori.