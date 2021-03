Il punto sulla Bundesliga - Haaland non ferma la marcia del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco vince il big match contro il Borussia Dortmund ed è sempre più in vetta al campionato. All'Allianz Arena è andata di scena la sfida tra i due centravanti più forti del momento: Lewandowski da una parte e Haaland dall'altra. La prova del norvegese non è bastata per vincere. Il polacco ha segnato una tripletta e con la rete di Goretka abbatte il Dortmund. Il Lipsia non si distrae e batte 3-0 il Friburgo e mantiene due punti di svantaggio. Saranno loro a contendersi la Bundesliga 2020-21. Lotta anche per la Champions con lo scatto del Leverkusen che approfitta del passo falso del Wolfsburg e del Dortmund. Il Bayer vince 1-0 contro il Borussia M'Gladbach e si avvicina alla zona alta della classifica. In fondo da segnala il successo dell'Hertha Berlino che batte in rimonta l'Augsburg (2-1) con Piatek a segno. Pareggia lo Schalke 04 (0-0) contro il Mainz. Pari anche tra Colonia e Werder Brema, così come tra Arminia Bielefeld e Union Berlino.

Risultati

Schalke 04-Mainz 0-0

Hertha Berlino-Augsburg 2-1

Hoffenheim-Wolfsburg 2-1

Eintracht Francoforte-Stoccarda 1-1

Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen 0-1

Friburgo-Lipsia 0-3

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2

Colonia-Werder Brema 1-1

Arminia Bielefeld-Union Berlin 0-0

Classifica

Bayern Monaco 55

Lipsia 53

Wolfsburg 45

Eintracht Francoforte 43

Bayer Leverkusen 40

Borussia Dortmund 39

Union Berlin 35

Friburgo 34

Stoccarda 33

Borussia Monchengladbach 33

Hoffenheim 30

Werder Brema 27

Augsburg 26

Colonia 22

Hertha Berlino 21

Arminia Bielefeld 19

Mainz 18

Schalke 04 10