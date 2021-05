Il punto sulla Liga - L'Atletico Madrid vede il titolo. Barcellona, che tonfo contro il Celta

L'Atletico Madrid vede il titolo. I colchoneros superano negli ultimi 10' l'Osasuna e mantengono due lunghezze di vantaggio sui cugini del Real Madrid. I ragazzi di Zidane vincono a Olbia 1-0 e rimangono secondi. Tonfo del Barcellona che perde in casa contro il Celta Vigo per 2-1. Il Villarreal distrugge 4-0 il Siviglia così come il Valencia strapazza il fanalino di coda Eibar per 4-1. Stesso punteggio per la Real Sociedad che liquida in 45' la pratica Valladolid. Valanga di gol anche tra Alaves e Granada, con i padroni di casa che vincono per 4-2. Il Betis vince 1-0 contro l'Huesca. Vittoria anche per il Getafe che supera nel finale, per 2-1, il Levante. L'Elche supera in trasferta, per 3-1, il Cadice e riapre la corsa alla salvezza.

La classifica dopo 37° giornate

Atletico Madrid 83 punti, Real Madrid 81, Barcellona 76, Siviglia 74, Real Sociedad 59, Villarreal e Betis 58, Celta Vigo 53, Athletic Bilbao 46, Granada 45, Osasuna 44, Cadice 43, Valencia 42, Levante 40, Alaves 38, Getafe 37, Huesca ed Elche 33, Real Valladolid 31,Eibar 30.

Le partite del 38° turno

Celta Vigo-Real Betis

Eibar-Barcellona

Elche-Athletic Bilbao

Granada-Getafe

Huesca-Valencia

Levante-Cadice

Osasuna-Real Sociedad

Real Madrid-Villarreal

Real Valladolid-Atlético Madrid

Siviglia-Alavés