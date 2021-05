Il punto sulla Ligue 1 - PSG a -1 dal Lille. Che duello per la Champions, OM nel segno di Milik

Il Lille è padrone del suo destino. La penultima giornata di Ligue 1 ha regalato emozioni a non finire a partire dalla vetta dove rallenta la squadra di Galtier. I biancorossi capolista hanno pareggiato a reti bianche contro un tenace Saint-Etienne che, reduce da due vittorie di fila, non si è presentato al "Pierre Mauroy" per fare la vittima sacrificale. Alla fine dei novanta minuti è arrivato un pareggio per 0-0 che ha permesso di mantenere un piccolo vantaggio, un punto, sul PSG che invece ha travolto al "Parco dei Principi". La squadra di Mauricio Pochettino si è imposta nettamente 4-0 sul Reims con i gol di Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean.

Corsa Champions - Giochi aperti anche per quanto riguarda il terzo posto con Monaco che ha vinto con il brivido in casa contro il Rennes. Al "Louis II" padroni di casa avanti prima con Ben Yedder e poi con Golovin ma nella ripresa un colpo di testa di Bourigeaud con deviazione di Disasi ha riaperto il match ma alla fine la squadra di Kovac ha portato a casa i tre punti vincendo 2-1. Alle spalle della squadra del Principato non molla il Lione. I ragazzi di Rudi Garcia hanno travolto il Nimes per 5-2 condannandolo alla retrocessione in Ligue 2. A segno l’ex Milan Paquetà, doppietta per lui, Depay, Aouar e Slimani mentre per i padroni di casa Kone ha realizzato una doppietta inutile ai fini del risultato.

OM nel segno di Milik - Torna in Europa l'Olympique Marsiglia che al "Velodrome" ha superato 3-2 l'Angers nel segno di Arkadiusz Milik. L'ex attaccante del Napoli ha realizzato una tripletta decisiva per gli uomini di Sampaoli che inizialmente si erano fatti rimontare da 2-0 a 2-2 dai bianconeri ma al 95’ il polacco ha realizzato il rigore decisivo. In coda invece vincono tutti tranne il Brest, che non è andato oltre lo 0-0 a Montpellier. Il Nantes ha superato 4-0 il già retrocesso Dijon collezionando la sua quarta vittoria di fila. I gialloverdi restano in zona barrage viste le contemporanee vittorie di Strasburgo, 2-0 a Nizza, Lorient, 2-1 in casa con il Metz, e del Bordeaux, 3-0 contro il Lens.

CLASSIFICA

Lille 80

Paris Saint-Germain 79

Monaco 77

Lione 76

Olympique Marsiglia 59

Lens 56

Rennes 55

Montpellier 51

Nizza 49

Metz 46

Saint-Etienne 46

Angers 44

Reims 42

Bordeaux 42

Strasburgo 41

Brest 41

Lorient 41

Nantes 40

Nimes 35

Dijon 18

Nimes e Dijon aritmeticamente retrocesse in Ligue 2.