L'Equipe - Juve, Bernardo Silva e Laporte potenziali contropartite per CR7 al City

Cristiano Ronaldo sempre più lontano dalla Juventus e al lavoro per trasferirsi al Manchester City. Dai rivali del "suo" United, alla corte di Guardiola, il tecnico più importante nella carriera della nemesi Messi. Uno scenario clamoroso, approfondito dalle pagine online de L'Equipe. Un affare complicato, ma sulla cui buona riuscita, per il quotidiano francese, Jorge Mendes sarebbe più che ottimista. E la trattativa potrebbe portare uno o addirittura due rinforzi alla corte della Juve: nelle discussioni col City, infatti, potrebbe finire uno tra Bernardo Silva e Aymeric Laporte, se non entrambi. Il portoghese, anche lui peraltro assistito da Mendes, è in uscita da Manchester e negli ultimi giorni è stato accostato anche al Milan; quanto al difensore franco-spagnolo, anche lui è considerato in uscita ma la sua valutazione (a oggi, 70 milioni di euro) rende difficile capire come possa incastrarsi in un affare che, come detto, già di suo appare difficile da architettare fino alla fumata bianca.