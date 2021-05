L'Interista - Conte-Zhang, domani è il giorno giusto per il faccia a faccia: si decide l'Inter 2021/22

Domani, martedì 25 maggio, potrebbe essere il giorno giusto. Zhang e Conte dovrebbero finalmente incontrarsi per mettere un punto, in un senso o nell’altro sul futuro della panchina nerazzurra: lo sottolinea L'Interista. Il faccia a faccia servirà per confrontarsi e ognuno metterà sul tavolo le proprie ragioni. Conte intende proseguire solo per portare avanti il progetto vincente già iniziato: non chiederà chissà cosa sul mercato ma non vuole nemmeno cessioni di spicco. Al contempo Zhang gli spiegherà l'importanza per il club di fare qualche rinuncia, ma che non ci sarà alcuna smobilitazione. Vedremo se i due riusciranno a giungere ad accordo soddisfacente per ambo le parti.