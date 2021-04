L'Interista - Non si può affrontare la terza stagione di fila senza un vice-Lukaku

L'Inter ha necessità di un vice-Lukaku per la prossima stagione. E' il punto di vista de 'L'interista', che nel suo editoriale di oggi pone l'attenzione sulla stagione del centravanti belga e sul fatto che, in questa stagione, non abbia mai avuto un ricambio.

"Lukaku - si legge - ha saltato solo 3 partite dall’inizio di stagione, un match per ogni competizione. 2585 minuti giocati in serie A, 446 in Champions e 231 in Coppa Italia, sulle sue spalle si è spesso appoggiato Conte e ora il conto si sta pagando. Da questo emergono un paio di riflessioni da fare attentamente: la prima è che la squadra sa soffrire insieme a Romelu, sa che se c’è lui al 100% è tutto più facile ma se le sue spalle diventano “deboli” loro devono portare lui sulle loro.

Così è stato, il gruppo è stato solido e compatto e ha ottenuto quello che l’allenatore aveva chiesto.

Ma questa situazione deve servire da lezione. Non si può affrontare la terza stagione di fila con sole due punte di ruolo e con Sanchez come “jolly”. Sarebbe un peccato mortale dare per scontato che Romelu possa resistere ancora un altro anno con questi ritmi soprattutto se si vuole puntare a disputare una Champions un po’ più duratura. Servirà qualcuno che possa fare rifiatare Big Rom e che lo sappia sostituire degnamente".