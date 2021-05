La Stampa - Paratici può dire addio alla Juventus per andare al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da La Stampa, non è certo il futuro bianconero di Fabio Paratici come non è certo il futuro di tutto il managemente juventino dopo la stagione che potrebbe chiudersi addirittura senza un posto in Champions. Il direttore sportivo bianconero potrebbe dire addio alla Juventus e le ultime voci - riportate dal quotidiano - parlano di una pista che lo conduce al Bayern Monaco, club in odore di cambiamenti visto il certo addio dell'attuale CEO Rummenigge al termine del suo contratto il prossimo dicembre.