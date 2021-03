Le grandi scadenze: Aguero, adios Pep. Futuro alla Tevez? Da Messi? O ancora inglese?

Il futuro di Sergio Aguero ha un grande dubbio e una (quasi) certezza. Difficilmente sarà ancora del Manchester City. Il Kun, che ha segnato le pagine più belle e ricche della storia dei Citizens, sembra destinato all'addio a scadenza in estate. Una chiusura d'avventura più che travagliata: a metà marzo è tornato al gol, e lo ha fatto 417 giorni dopo l'ultimo datato gennaio 2020. Una liberazione ma un'esultanza che potrebbe essere anche una delle ultime alla corte di Pep Guardiola.

Dove andrà il Kun? Joan Laporta vorrebbe regalarlo a Lionel Messi: il potenziale arrivo del Kun è un chiaro segnale anche nei confronti di Lionel Messi, che potrebbe rinnovare spinto anche dalla presenza in squadra di un grande amico. In Italia stanno monitorando la situazione sia l'Inter che la Juventus, il Paris Saint-Germain altrettanto e pare che in MLS ci siano franchigie pronte a coprirlo di dollari. E mentre il Manchester City pensa già all'erede con Danny Ings del Southampton, occhio alla volontà del Kun. Vorrebbe restare in Inghilterra...