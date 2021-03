Le grandi scadenze: Eric Garcia, Barcellona A/R. Pep Guardiola si è già rassegnato

Classe 2001, per gli addetti ai lavori Eric Garcia sarà uno dei difensori centrali di riferimento per i prossimi 15 anni. Prodotto della Masia, il settore giovanile del Barcellona, nel 2017 a soli 16 anni scelse di emigrare in Inghilterra per firmare col Manchester City di Pep Guardiola. Oggi però, a quasi 4 anni da quel giorno, la sua avventura a Manchester sembra ai titoli di coda. Il suo contratto scadrà a giugno e le trattative per il prolungamento, col City che si era esposto con forza per arrivare alla firma, non sono andate a buon fine.

Il destino è già scritto - Da Barcellona… a Barcellona. Già, salvo sorprese è lì che andrà (tornerà) Eric Garcia a partire dal prossimo anno. A fine gennaio lo stesso Guardiola si affrettò a blindarlo a Manchester, almeno a parole. Salvo poi invertire la rotta pochi giorni fa: “Penso che andrà al Barcellona”, ha detto il tecnico catalano. Una rassegnazione che fa il paio con le notizie delle ultime settimane che vogliono il giocatore come primo colpo del neo presidente Laporta, con un quinquennale che sarebbe già stato accettato. Il tutto, giusto sottolinearlo, con buona pace del PSG e soprattutto dell’Arsenal che avevano provato l’inserimento last second. Troppo tardi, la decisione è oramai presa.