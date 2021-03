Le grandi scadenze: Modric, sembra solo questione di tempo. Fumata blanca vicina

vedi letture

Non solo Sergio Ramos. Nel Real Madrid c’è un altro pezzo da 90 che sta discutendo con la società del proprio futuro. Il big in questione è Luka Modric, perno del centrocampo madridista da oramai 9 stagioni. Il contratto in scadenza a giugno non lascia tranquilli, ma a differenza del capitano la situazione del croato sembra più tranquilla. Perché l’interesse di tutte le parti in causa converge e, seppur la trattativa necessiti di tempi tecnici non proprio brevissimi, Modric e Real hanno quasi trovato la quadra. Con la linea del club che, a differenza di Ramos, dovrebbe prevalere con Modric quasi deciso a firmare un prolungamento di un solo anno.

La strada sembra tracciata dal momento del no all’Inter - Era l’estate del 2018 quando l’Inter accarezzò il sogno Modric. I nerazzurri in quel momento ci provarono con forza e sfiorarono il colpo di pochissimo, prima che il diretto interessato prendesse la decisione di restare ancora al Bernabeu. In quel frangente Modric dicendo di no all’Inter mise in chiaro quelli che erano i propri progetti futuri: restare al Real Madrid e, se possibile, chiudere la carriera con i Blancos. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le parti si aggiorneranno nuovamente e potrebbe arrivare la fumata blanca: con Modric che, per amore del Real, pare disposto a firmare per un solo anno con in più un parziale taglio dello stipendio.