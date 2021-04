Le pagelle di Correa: un santino contro il Diavolo. Imprendibile, spunta anche un 9

"Letteralmente imprendibile", scriviamo su TMW per descrivere la prestazione di Joaquin Correa nel successo ampio della Lazio sul Milan. Un avversario, quello rossonero, che a ben vedere lo ispira visto che già in passato si era reso protagonista di grandi prestazioni, dice la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport va oltre e, per giustificare il 9 in pagella, parla di "signor giocatore, sontuoso, devastante, un santino contro il Diavolo". Con i suoi due gol la Lazio si rilancia definitivamente per la corsa alla prossima Champions League.

Le pagelle di Correa

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 9

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 8

Corriere della Sera - 8