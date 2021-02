Le pagelle di Dzeko: il gol è una chiusura da padel. Ma l'infortunio gli fa saltare il Milan

La Roma dopo il successo dell’andata in Portogallo non trova particolari problemi nel ritorno contro il Braga. “Sblocca il match meritandosi gli applausi di Fonseca”, scriviamo su TMW in merito alla prestazione di Edin Dzeko. Il suo è il gol numero 116 con la maglia giallorossa e per il Corriere dello Sport è “una chiusura da padel più che da centravanti”. L'Europa gli regala nuovi stimoli, ma poi arriva l’infortunio a gara già chiusa. Un ko che non ci voleva, visto il momento, e che quasi certamente lo costringerà a saltare il Milan.

Le pagelle di Dzeko

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 6,5