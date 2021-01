Le pagelle di Fagioli - C'è del talento. Cucchiaio per Ramsey vietato ai normodotati

Era uno dei principali motivi di interesse della sfida fra Juventus e SPAL, Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, già pupillo di Max Allegri, è stato mandato in campo da Andrea Pirlo e non ha deluso le attese. "Gioca senza la paura di prendersi responsabilità", scriviamo su TMW. Mentre per la Gazzetta dello Sport "il manifesto dell'artista è il cucchiaio per Ramsey, vietato ai normodotati". Anche il Corriere dello Sport sottolinea la buona prestazione del talento bianconero, aggiungendo che "deve strutturarsi ma il potenziale c'è", mentre Tuttosport sceglie come gesto tecnico il lancio di 25 metri per Bernardeschi all'interno del quale "c'è la sintesi sel suo talento cristallino".

Le pagelle di Fagioli

TMW 6

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7

la Repubblica 6

Corriere della Sera 6,5