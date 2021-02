Le pagelle di Gattuso: l'inizio del 2021 è sempre più negativo, ha attenuanti

vedi letture

L'unico rimpianto, deboluccio, può essere il gol sbagliato da Osimhen. Per Gennaro Gattuso è una serataccia, quella contro l'Atalanta, perché all'andata era stato buono il risultato, al ritorno è decisamente differente. Gli si possono concedere le attenuanti - perché non ci sono né Manolas né Koulibaly - ma il Napoli crea troppo poco, soprattutto nel primo tempo. Poi disegna uno schieramento più offensivo, ma non colpisce sufficientemente, come spiega Tuttosport. L'inizio del 2021 è sempre più negativo.

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5