Le pagelle di Andreazzoli: prepara bene la sfida, ottiene una vittoria storica

E’ l’artefice del successo del suo Empoli a Torino contro la Juventus. Aurelio Andreazzoli ha guidato la sua squadra ad una vittoria importantissima all’Allianz Stadium. "L'Empoli sa cosa fare - scrive la Gazzetta dello Sport - e non è poco. La vittoria non è un premio alla carriera, è una promessa di una stagione interessante". "La prepara bene e la gestisce meglio" il commento di Tuttosport. Questo invece il commento di TMW: "La differenza, questa sera, è stata in panchina. Ottiene una vittoria storica: né lui né l'Empoli avevano mai battuto la Juve. Lo fanno dominando, a Torino. Incarta il livornese senza particolari accorgimenti, se non di quello di giocare a calcio".

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7