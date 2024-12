Le pagelle di Barella - Non era facile, ma segna un gol più bello di quello di Dimarco

Prova di forza per l'Inter che travolge 6-0 la Lazio all'Olimpico. Tutti ovviamente promossi in casa nerazzurra, fra i migliori c'è senza dubbio Nicolò Barella, autore di un bellissimo gol. Voto 8 da La Gazzetta dello Sport: "Da subito sintonizzato, pure in avvio. Vuole il gol, lo chiede a Lautaro, poi se lo prende ed è un gioiello, preparato con uno stop da favola". Mezzo voto in meno da Tuttosport: " Pure in avvio, quando l’Inter pare boccheggiante, è il migliore. Il punto esclamativo arriva con lo straordinario gol che segna nella ripresa. Costretto a uscire per una contrattura all’adduttore destro".

Voto 8 anche dal Corriere dello Sport: "Numero da spettacolo il gollissimo del tris. Stop di sinistro, rimbalzo, destro. Un tesoro scintillante. 7,5 dal Corriere della Sera: "Non era facile, ma riesce a segnare un gol più bello di quello di Dimarco. Esce per una leggera contrattura".

Per il portale specializzato L'Interista merita 8 in pagella: "La freddezza con la quale si libera in un fazzoletto, accerchiato dagli avversari, è pura classe. Nel secondo tempo riceve e incastona un diamante in porta da standing ovation. Nella speranza che l’infortunio non sia grave". Mezzo voto in meno nelle pagelle targate TMW: "Controllo e tiro: il gol del 3-0 è un gioiellino del suo repertorio, il primo dopo undici confronti con la Lazio. È tra quelli che, quando vede il rettilineo, preme sull'acceleratore dell'Inter".

TuttoMercatoWeb: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

L'Interista: 8