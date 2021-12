Le pagelle di Barella: serataccia ancora prima del rosso. Tradisce pure davanti a Courtois

vedi letture

Missione fallita per i nerazzurri, che non riescono a passare il girone come primi della classe. Gli ottavi sono un traguardo che mancava da tempo, ma i nerazzurri in casa del Real Madrid non hanno brillato. Il peggiore in campo è senza dubbio Nicolò Barella, che ha lasciato i suoi in 10 per un fallo di reazione e salterà sicuramente la prossima sfida. Voto 4 da La Gazzetta dello Sport: "Non era serata ancora prima del rosso, tra interventi in ritardo e gol falliti. La sciocchezza è figlia della paura per essere caduto a un passo dai tabelloni. Ma resta un'ingenuità grave". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Resta un giro indietro e lascia libero di tirare Kroos. Tradisce pure davanti a Courtois. Completa l’opera con l’espulsione".

Voto 4 anche su Tuttosport: " Perde Kroos sull’azione del gol e, a inizio ripresa, si mangia l’opportunità di farsi perdonare segnando l’1-1. Chiude il cerchio facendosi cacciare dopo la rissa con Militao. Serataccia". 4,5 il voto nelle pagelle targate TMW: "Prova subito a caricarsi il peso dell'Inter e dell'incontro sulle spalle, ma è troppo permissivo quando al 18' consente a Kroos di prendere la mira e bucare Handanovic dalla distanza. In apertura di secondo tempo ha la palla buona per segnare l'1-1, però spara alto, si innervosisce e si fa espellere per un ingenuo colpetto a Militao. Per distacco, stavolta è il protagonista in negativo del match".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4