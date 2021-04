Le pagelle di Berardi - La 'carica' dei 101. Un po' egoista, ma cambia la gara

Un cambio che ha svoltato la partita. Domenico Berardi è stato il migliore in campo nel match tra Sassuolo e Fiorentina, l'attaccante neroverde coi due gol siglati ha raggiunto quota 101. I giudizi sono positivi per ogni quotidiano, il suo ingresso in campo ha praticamente cambiato la partita. La Gazzetta dello Sport evidenzia un po' di egoismo, ma suona la carica ai suoi in un momento cruciale della sfida. E alla fine arrivano i tre punti.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

SassuoloNews: 8