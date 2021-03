Le pagelle di Berardi: scatenato. La candidatura per l’Europeo arriva forte e chiara

Primo calciatore a segnare in tre partite consecutive nell’Italia di Mancini, Domenico Berardi è stato il mattatore della vittoria ottenuta ieri dagli azzurri sull’Irlanda del Nord. Una prestazione premiata da tutti gli osservatori, il voto più alto è il 7,5 di Tuttosport: “Mancini lo preferisce a Chiesa e sceglie bene. Un indizio in chiave Europeo”. Dà una lettura in questo senso anche Repubblica, che sceglie il 7 e scrive: “Forse un’altra maglia per l’Euro ha trovato padrone”. Così come il Corsera: “Se è una candidatura per entrare nei 23, arriva forte e chiara”. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport (“Un tempo impressionante nel quale fa ammattire il povero Dallas. Il gol è bellissimo”) e il Corriere dello Sport: “È scatenato. Il suo gol è molto bello e non si ferma qui, prova anche con gli assist”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7 Repubblica: 7