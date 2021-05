Le pagelle di Bernardeschi: ennesima prestazione deludente, l'Europeo così è a rischio

Ennesima prestazione deludente per Federico Bernardeschi a poche settimane dall'Europeo. Voto 4 dal Corriere della Sera: "Si marca da solo. E così rischia anche l'azzurro", il breve e lapidario commento del quotidiano. Il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport: "A sinistra, senza costrutto, indeciso sul da farsi tra le due fasi. Non è una vera ala, non si reinventa come terzino fluidificante, e sulla punizione dell'1-0 è uno di quelli che si voltano e vanno verso il centro area".

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 4