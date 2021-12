Le pagelle di Bernardeschi: fratello di chi giocava col 33. Resta di stucco, è un Berna-trucco

La sua storia di rinascita è un piccolo romanzo calcistico. Federico Bernardeschi si è ripreso la Juve, o quantomeno chiude in bellezza il 2021. Il fantasista carrarino è stato il migliore in campo nella vittoria dei bianconeri sul Cagliari che ha chiuso l'anno. "Il fratello di quel Bernardeschi che giocava col 33 - scrive La Gazzetta dello Sport - Quando tenta un tacco nell'altra area è chiaro: noi vediamo i piedi, ma è la testa". 7,5 per la rosea così come per Tuttosport: "Resta di stucco, è un Berna-trucco. Altre alzate di ingegno fino allo strepitoso gol che chiude la partita". Idem per il Corsport: "Sta diventando l’uomo in più che mancava".

TMW 7.5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7

TuttoJuve 7,5