Le pagelle di Bremer: cancella Lukaku. Non a caso, Klopp lo vuole a Liverpool

Il Torino perde, ma tiene testa all’Inter. Soprattutto grande a una prestazione da incorniciare di Gleison Bremer, difensore granata che sarà osservato speciale in occasione del prossimo mercato estivo. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un muro. Come Djimsiti, contiene Lukaku, ne smorza la fisicità”. Sul confronto diretto si concentra anche il Corriere dello Sport: “Il duello con Lukaku è intenso. Cancella il belga”. Mentre Tuttosport dà una sfumatura di mercato al tutto: “Ormai è diventato un punto di forza e non per niente Klopp lo vuole a Liverpool”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Repubblica: 7

TuttoJuve: 6