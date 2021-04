Le pagelle di Calafiori: bello e dannato, affronta con coraggio la notte dei grandi

Un 2002 protagonista, nella Roma che passa in semifinale ai danni dell’Ajax. È Riccardo Calafiori, già a segno in Europa League contro lo Young Boys e ieri autore dell’assist decisivo a Dzeko, prima di fermarsi nel finale per una noia muscolare. 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Fatica a contenere Antony, ma fa sempre le cose semplici e bene, fino alla cavalcata con cui costruisce il gol del pareggio”. Si sale a 7 per il Corsport: “Bello e dannato. Affronta con coraggio la notte dei grandi”. E anche Tuttosport concorda: “Bloccato dietro per oltre un’ora, al primo affondo propizia il pareggio”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7