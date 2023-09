Le pagelle di Chiesa: predica nel deserto. Solo Fede al centro del villaggio

vedi letture

Unico a salvarsi nella sconfitta della Juventus, e non soltanto per il gol. Federico Chiesa, alla quarta rete in questo campionato, è uno dei pochi motivi per sorridere che ha Allegri dopo il 4-2 incassato in casa del Sassuolo. Per distacco, il migliore in campo della formazione bianconera al Mapei Stadium.

I COMMENTI. Il 7, nei voti in pagella, è abbastanza condiviso. Ecco La Gazzetta dello Sport: "Una scarica di adrenalina pura, suo l’assist al millimetro dell’1-1, suo il gran gol del 2-2 come alla Lazio. Ma predica nel deserto. In mezzo segna di più, ma blocca altre soluzioni". Proseguiamo con il Corriere dello Sport: "Quarto gol in campionato, gli unici due tiri nello specchio più l’azione da cui nasce l’1- 1 sono roba sua. C’è solo Fede al centro del villaggio". Lapidario Tuttosport: "Il più brillante della compagnia, non che ci volesse granché".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 6,5