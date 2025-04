Le pagelle di Conte - 3 punti e clean sheet che mancavano da 3 mesi: che risposta all'Inter!

vedi letture

Pioggia di 7 per il tecnico del Napoli Antonio Conte all'indomani del 3-0 con cui i partenopei hanno battuto l'Empoli al Maradona. "Stavolta il Napoli dura tutta la partita e non solo un tempo: già questa è una grande notizia perché vuol dire che in settimana ha lavorato bene. Certo, sul piano del gioco si può ancora migliorare perché qualche problemino in uscita nella prima frazione di gioco c'è stato, ma la squadra vista stasera ha la mentalità vincente e la proverbiale ossessione per la vittoria del suo allenatore", scrive TuttoMercatoWeb a proposito della gestione del tecnico salentino.

La Gazzetta dello Sport evidenzia invece la capacità di ottenere i tre punti senza subire gol, cosa che ultimamente non sempre era successa: "Napoli bello, determinato e a tratti straripante. Ritrova dopo tre mesi il successo in casa senza prendere gol. Una bella notte per sognare…". Giudizio simile anche da parte del Corriere dello Sport, che scrive: "Tre mesi dopo Bergamo e senza tre titolari, la sua squadra torna a segnare tre gol. E stavolta, dopo un primo tempo brillante, propone una ripresa super con goleada e tanto divertimento. Il messaggio al campionato e all’Inter è chiarissimo: il Napoli non si arrende". Infine, sulla stessa falsariga anche Tuttosport: "Il suo Napoli risponde all'Inter con una vera e propria prova di forza. Può sorridere anche perche l'intesa McTominay-Lukaku è sempre più forte"

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7