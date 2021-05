Le pagelle di Cornelius: non si vede mai e non fa paura a Letica. Delude ancora

Ci si aspettava molto di più da Andreas Cornelius quest'anno, invece il suo apporto alla causa Parma è stato quasi nullo. L'ex Atalanta stecca anche l'ultima gara con la Sampdoria e "non fa mai paura a Letica", come scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 5,5, così come per il Corriere dello Sport e Il Secolo XIX. Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Non si vede mai".

I VOTI DI CORNELIUS

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Secolo XIX: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5