Le pagelle di Correa: dal nulla rispunta il Tucu, a Verona la possibile svolta

Come trasformare una notizia negativa in un'interessante opportunità? Per informazioni chiedere a Inzaghi che, per sostituire il febbricitante Lautaro, ha tolto dalla naftalina Joaquin Correa schierandolo dall'inizio a Verona. L'argentino, suo fedelissimo fin dai tempo della Lazio, ha ripagato con gli interessi la fiducia del tecnico giocando probabilmente la sua miglior partita da quando è all'Inter. Già nel 2021/22 aveva fatto bene sul campo dell'Hellas, che evidentemente gli porta fortuna. Da qui può partite una nuova stagione per lui e nascere una nuova alternativa per l'attacco di Inzaghi.

Di seguito il giudizio di TMW, con tanto di 7,5 in pagella: "Verona gli porta fortuna, visto che già aveva timbrato al Bentegodi. Due traverse, due assist e un gol. Rete che, tra l'altro, in Serie A gli mancava da oltre due anni. Una partita piena zeppa di significato per lui, che sfrutta la chance da titolare e forse dà il via a una nuova era personale in nerazzurro".

Il Corriere dello Sport opta addirittura per l'8,5: "Doppietta di assist, doppietta di traverse e gol, il primo della lunga serie nerazzurra. E’ una rete molto bella, col suo velo per Thuram prima e con lo scavetto davanti a Montipò dopo. Dello stesso livello sono gli assist (uno di tacco/polpaccio). Gli serviva una partita così, la prima da titolare in questo campionato.".

Le pagelle di Joaquin Correa

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Il Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

Il Corriere della Sera: 8

La Repubblica: 8