Le pagelle di CR7: per mezz’ora la Juve non lo considera. Alla prima palla buona non perdona

Un gol, il numero 767 in carriera, e un palo colpito. La partita di Cristiano Ronaldo non è stata, nel complesso, una delle migliori, ma il portoghese ha comunque messo il segno sul 3-0 della Juventus allo Spezia. E agganciato Pelé a quota 767 gol in carriera (ma la questione è discussa). Sta di fatto che la sua prova divide la critica. Sufficienza striminzita per il Corsport: “ Per mezz’ora la Juve non lo considera nemmeno. Eppure, alla prima palla buona, colpisce il palo interno”. Si sale a 7 sulle pagine di Tuttosport: “Fa quasi tenerezza quando prova a farsi un cross e raccoglierlo. Appena gli arriva un pallone utile non perdona”. Nel mezzo, La Gazzetta dello Sport: “Partita normale, poi il gol, per lui basico: Pelé non si formalizzerà”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 6,5