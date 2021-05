Le pagelle di De Zerbi - Sfata il tabù D'Aversa e tiene vivo il sogno europeo nel giorno dell'addio

Dopo un primo tempo in cui si accende solo a tratti, il Sassuolo di Roberto De Zerbi si scatena nella ripresa. Sfata il tabù D'Aversa e tiene ancora in bilico la corsa per un posto in Europa, proprio nello stesso giorno in cui annuncia pubblicamente il suo addio a fine stagione. "La squadra gioca a memoria: merito suo", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport analizzando il 3-0 convincente dei neroverdi a Parma. L'ennesima conferma della bontà del lavoro fatto dal tecnico di Brescia durante gli ultimi tre anni, premiato anche stamane a suon di 7 in pagella.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7