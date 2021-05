Le pagelle di De Zerbi: sfiora l'impresa, lascia il Sassuolo a testa altissima

Impresa sfiorata per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che sfiora lo storico piazzamento in zona Europa. Il lavoro svolto da De Zerbi in questi anni è stato eccelso, il tecnico saluta con orgoglio i neroverdi. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "Chiude in bellezza, il bilancio finale è di 40 vittoria sulle 101 in A del Sassuolo". Stesso voto da TMW: "Vuole lasciare con un’impresa e per farcela mette in campo la miglior qualità possibile nella zona tra mediana e trequarti, con Defrel preferito a Caputo e Raspadori. Kyriakopoulos manda il match in discesa dopo 10’ e rischia di complicarlo all’ora di gioco. Non sarà così, grazie anche al Berardi che lui stesso ha contribuito a costruire. Il sogno di un’incredibile rimonta europea si infrange sulla differenza reti, ma non si può negare che abbia fatto un grande lavoro. Va via a testa altissima."

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6,5