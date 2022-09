Le pagelle di Di Maria: fioccano i 3. Preoccupanti segnali di menefreghismo

vedi letture

Angel Di Maria è forse il maggior responsabile del ko della Juventus contro il Monza vista l'espulsione più che evitabile arrivata per uno screzio con Izzo. La Gazzetta dello Sport scrive: "Va bene le colpe di Allegri ma se un giocatore dell'esperienza di Di Maria si fa espellere così, vuol dire che c'è altro. Un malessere collettivo". E poi si chiede: "Dov'è Dybala?". Il Corriere dello Sport definisce "follia" la sua reazione sottolineando che a commetterla è stato un giocatore di grande esperienza come lui. Tuttosport scrive malinconicamente: "Sprofondo totale" dopo aver posto l'accento sul fatto che i suoi 40 minuti di gioco si possono riassumere con un tiro al volo finito quasi in fallo laterale e un cross tra le braccia di Di Gregorio. La Stampa più che analizzare la reazione che lo porta all'espulsione, si concentra sul resto: "Prima del rosso aveva sbagliato tutto e di più, dando un preoccupante segnale di menefreghismo". TuttoJuve si limita a definire la sua gara "da dimenticare" mentre la valutazione di TMW: "In un momento difficile come quello attuale, una squadra si affida ai giocatori di maggior classe ed esperienza. Si rivede dal 1' dopo la gara della Fiorentina e non combina nulla fino al 40', quando ha la bella idea di dare una gomitata in petto a Izzo. Rosso diretto, ingenuità imperdonabile".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 3

Corriere dello Sport: 3

Tuttosport: 3

La Stampa 3

TuttoJuve: 4