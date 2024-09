Le pagelle di Dovbyk - Entra in tutti gol della Roma, presenza costante davanti



Dopo il terremoto che ha portato all'esonero di Daniele De Rossi e alla nomina di Ivan Juric come nuovo allenatore, la Roma ritrova la vittoria in campionato e la fa con un netto 3-0 contro l'Udinese. Il migliore in campo è senza dubbio è Artem Dovbyk, con la Gazzetta dello Sport che lo premia con un 8 in pagella: "Prestazione da centravantone. Segna (pure un gol con lo scavetto, annullato), fa assist, ruba la palla del rigore e fa tante cose utili e intelligenti". Voto 8 anche dal Corriere dello Sport: "Si è sbloccato. Un diagonale micidiale che si è depositato sul secondo palo. Recupera poi il pallone che innesca il rigore realizzato dalla Joya. Poi l’assist per Baldanzi. Presenza costante lì davanti, ottima partita". Stesso voto da Tuttosport: "Il migliore con un gol, un assist e la giocata che porta al rigore di Dybala".

Voto 8 dal portale specializzato Vocegiallorossa.it: "Entra in tutti i gol della Roma. Segna due belle reti, di cui una purtroppo in fuorigioco. Prima sbaglia e poi recupera caparbiamente palla in occasione del rigore conquistato da Dybala. Entra anche nel terzo gol, con una palla di ritorno perfetta per Baldanzi". 7,5 invece il voto nelle pagelle targate TMW: "Bang bang, il tiro che vale l'1-0 per la Roma ha la velocità di un colpo di pistola: potente e chirurgico, imprendibile per Okoye. E lo zampino ce lo mette anche sul 2-0, andando a riconquistare il pallone con gran generosità. Dolcissimo anche quando insacca il 4-0, anche se è in fuorigioco, ma la giocata resta. Un cecchino".

Le pagelle di Artem Dovbyk

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Il Corriere della Sera - 7,5

Vocegiallorossa.it - 8