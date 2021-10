Le pagelle di Dzeko: centravanti ombra prosciugato dalla Bosnia, è fuori partita

I due della Lazio, non certamente tra le coppie deluxe d'Europa anche perché prive del leader Acerbi, lo ingabbiano e non permettono a Edin Dzeko di fornire un'altra buona prestazione. "La Bosnia restituisce a Inzaghi un Dzeko prosciugato nelle energie fisico-mentali. Centravanti ombra", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5 in pagella. Stesso voto anche dal Corriere dello Sport, per cui è "fuori partita". "Ci si accorge della sua presenza solo per i fischi che accompagnano la sua uscita dal campo", si legge su Tuttosport.

I VOTI DI DZEKO

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5