Le pagelle di Dzeko: il parmigiano gli va di traverso. Torna titolare, brancola nel buio

Domenica da dimenticare per la Roma e soprattutto per Edin Dzeko, che ancora una volta non riesce a segnare al Parma e non aiuta i compagni a evitare una sconfitta che complica le cose. Il voto più netto, per il bosniaco, è il 4 de Il Tempo. Ma anche sui quotidiani sportivi si veleggia attorno alla bocciatura grave. “Non viene servito a dovere - scrive La Gazzetta dello Sport - e non conclude in porta. Però anche lui non si muove molto”. Per il Corsport “il grande ritorno è inglorioso. Dopo pochi minuti è già sulle gambe”, mentre Tuttosport sottolinea: “Titolare in campionato due mesi dopo: brancola nel bio”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Repubblica: 5

Il Tempo: 4

VoceGiallorossa: 5