Le pagelle di Dzeko: imperdonabile, calcia male il rigore. Se sono titoli di coda, sono amari

vedi letture

Occasioni fallite, rigore sbagliato. Pessima la prestazione di Edin Dzeko, per la prima volta titolare insieme a Borja Mayoral. Bocciato senza appello da TMW, 4 in pagella per il bosniaco: "Ha voglia di far ricredere gli scettici e si vede già dai primi palloni, da come li tocca. Due volte gli annullano un gol, un altro se lo mangia a fine primo tempo. A metà ripresa l’enorme chance su rigore, ma manca anche quella facendosi ipnotizzare. Se sono titoli di coda, sono amari". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Imperdonabile. Più trequartista che centravanti, fallisce un gol sullo 0-0. E calcia malissimo il rigore che poteva riaprire la partita. Segna solo in fuorigioco, due volte. In più provoca l’annullamento del 2-1 di Borja. Un default totale".

TMW - 4

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 4,5

Corriere della Sera - 4,5