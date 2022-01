Le pagelle di Dzeko: legnoso, sprecone, tra i peggiori. Ma al 90' ritrova il gol da centravanti

Era tra i peggiori in campo, Edin Dzeko. Contro il Venezia tante occasioni sprecate, ma poi quella sfruttata che è decisiva: di testa è lui a regalare i tre punti all'Inter al 90'. Per noi di TMW la sua prova è da 6,5 e trova d'accordo il Corriere della Sera: "Il voto è tutto per la rete. [...] Prima si era divorato svariate occasioni". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Fino a quel momento era stato tra i peggiori, ma la rete è da vero centravanti". Per La Gazzetta dello Sport l'ex Roma è "legnoso, grossolano sotto porta". Un "Dzeko minore fino al 90'", il momento del gol.

I VOTI DI DZEKO

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

L'interista.it: 7