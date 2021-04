Le pagelle di El Shaarawy: fallisce il ritorno in azzurro. Tira tanto e tira male

Un gol praticamente fatto e divorato, ma in generale una partita ben poco convincente. Stephan El Shaarawy è stato giudicato in maniera pressoché unanime il peggiore in campo nella vittoria dell’Italia sulla Lituania. Il voto più alto è il 5,5 del Corriere dello Sport: “Tira tanto e tira male. È uno di quelli sotto esame, invece niente”. Si scende a 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (“Le chance per l’Europa, con tanto affollamento davanti, già non erano enormi”) e di Repubblica (“Ombre cinesi”). Addirittura 4,5 per Tuttosport: “Fallisce l’appuntamento col ritorno in azzurro. Mai incisivo sulla fascia”. Stesso voto per il Corsera: “Mai in partita”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Repubblica: 5