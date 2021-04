Le pagelle di Faraoni: meritava il gol annullato. Su Darmian chiude alla disperata

Protagonista in entrambi i gol di Inter-Verona, Marco Davide Faraoni. Quello nerazzurro, in occasione del quale Darmian lo ha superato. E quello dell’Hellas, annullato proprio all’esterno per un presunto fallo su Handanovic. Sufficienza stiracchiata per il Corriere dello Sport: “Il giallo del gol annullato per un fallo lieve, arriva in chiusura disperata su Darmian”. Si sale di mezzo voto sulle pagine della Gazzetta (“Su Darmian non è irreprensibile, ma meritava il gol annullato”) e di Tuttosport (“Nel primo tempo sulla difensiva, nella ripresa una spina nel fianco”).

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6