Le pagelle di Fazio: una partita da ex giocatore, la palla persa è lo specchio del suo declino

La Roma cade in casa del Torino ed il campionato dei giallorossi può considerarsi concluso. Per i peggiori in campo della Roma c'è senza dubbio Fazio, bocciato praticamente da tutti i quotidiani. 4 il voto da Tuttosport: "Una partita da ex. Da ex giocatore, s'intende. Non ci ha messo niente. Clamoroso come si faccia fregare palla da Belotti per il 3-1". 4,5 invece da La Gazzetta dello Sport: "Di testa resiste, ma la palla che perde per il tris è lo specchio del suo declino"

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport - 4,5

Tuttosport - 4

Corriere della Sera - 4