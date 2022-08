Le pagelle di Felipe Anderson: inizia in sordina, poi sale in cattedra e sigla il vantaggio

Un suo gol ha sbloccato il match. Prestazione di livello quella di Felipe Anderson che, oltre al momentaneo 1-0, ha fatto vedere ottime giocate palla al piede. "Quando si accende, fa sempre male - scrive Tuttosport - dai suoi piedi parte l’assist per Immobile nella più grande occasione del primo tempo prima del gol, da lui firmato con un preciso colpo di testa". Questo il commento de Il Messaggero: "Inizia mogio, spaventato, ma si fa in tre nei recuperi da mediano. Poi si sveglia, sforna prima un cioccolatino per Immobile, quindi taglia Dimarco e la mette dentro. Vendicativo".

LE PAGELLE

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Il Messaggero: 7

La Stampa: 7

Lalaziosiamonoi.it: 7,5