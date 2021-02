Le pagelle di Fonseca - Il "Fattore M" gli regala una notte serena. E per 90' si scorda di Dzeko

vedi letture

La Roma di Paulo Fonseca ci mette un po' a ingranare le marce a lui più care, ma quando lo fa non c'è partita: il Verona viene letteralmente spazzato via nell'arco di appena nove minuti grazie alla potenza di fuoco dei suoi. Il "Fattore M" (Mancini, Mkhitaryan e Mayoral) gli regala i tre punti e anche una notte finalmente serena, del tutto. "Polverizza la miglior difesa del campionato con le armi migliori dell'avversario: aggressività uomo contro uomo, concretezza e verticalità. Dopo 29 minuti è già sicuro di aver conservato il terzo posto", è non a caso la lettura odierna del Corriere dello Sport sulla grande notte dell'Olimpico giallorosso. "Ibanez al centro è la soluzione migliore. Almeno per ora", è invece il focus de La Gazzetta dello Sport sulla convincente scelta di schierare l'ex Atalanta e Bologna al centro della retroguardia. Che dire di più? Partita perfetta e voti alti meritatissimi, tra il 6,5 e il 7,5, per l'allenatore portoghese.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 7,5