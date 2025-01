Le pagelle di Gatti: troppo distratto per essere vero. Serata no, errori su entrambi i gol

Brutta serata per Federico Gatti. Il difensore della Juventus ha gravi responsabilità su entrambe le reti del Benfica che, nell'ultima giornata di Champioins League, ha sbancato l'Allianz Stadium. "Serata no - riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. Legge male il lancio di Aursnes spalancando la porta al Benfica per l’1-0 e sul finire del primo tempo rischia il pasticcio bis". "Si perde malamente Bah in occasione del primo gol del Benfica - scrive Tuttosport -. L’errore lo condiziona per il resto del match, come quando - con un retropassaggio folle verso Perin - manda in porta Pavlidis".

"Una bella chiusura su Schjelderup poi il buio.- sottolinea il Corriere dello Sport - buca l’intervento che costa il vantaggio portoghese e regala un’altra chance con una leggerezza in disimpegno". "Troppo distratto per essere vero - analizza TMW - c'è tanta responsabilità sua nel buco in cui il Benfica va a fare lo 0-1. Piantato anche sul raddoppio". Questo il commento di Bianconeranews.it: "Senza grinta e voglia, la lettura sul gol subito è da dilettante, così fa male solo a se stesso e alla squadra".

Le pagelle di Federico Gatti

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Bianconeranews.it: 4