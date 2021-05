Le pagelle di Godin - A San Siro forse sente aria di derby e torna il Faraone ammirato a Madrid

Sarà che da ex interista qual è avrà sentito aria di derby, ma ieri sera Diego Godin ha vestito davvero i panni del grande generale. Contro il Milan il centrale del Cagliari rispolvera infatti un’antica forma, di madrilena memoria, e va pure vicino al gol. "Se con Semplici non ha saltato un minuto una ragione ci sarà. Monumentale, Rebic non vede la biglia. Stacca da Godin madrileno e solo super Gigio gli nega il gol", è la medesima lettura offerta da La Gazzetta dello Sport di oggi. "Prestazione da Faraone. Le prende tutte lui. Anche in attacco, tanto che per poco, di testa, non infilza il Diavolo", è dello stesso avviso il Corriere dello Sport. I voti oscillano tutti (o quasi) tra il 7 e il 7,5, impossibile dargli di meno dopo una prova del genere alla "Scala del Calcio".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoCagliari: 7