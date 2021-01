Le pagelle di Ibanez - sfilza di 4: battesimo nel derby con una serata da incubo

Serata da incubo per Ibanez che al primo derby consegna nelle mani della Lazio l'intera partita commettendo due errori grossolani che permettono ai biancocelesti di colpire una Roma già in netta difficoltà. Tutti concordi, siti e quotidiani, a giudicarlo con un netto 4 in pagella, con La Gazzetta dello Sport che sottolinea come con i suoi errori "annichilisce i giallorossi in piena crisi". Poi Il Corriere dello Sport parla di "errori clamorosi" e sottolinea come il calciatore si sia dimostrato decisamente "in cofusione". Vocegiallorossa addirittura lo giudica con un 3 in pagella, una bocciatura totale: "Questa serata la ricorderà per tanto tempo".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 3