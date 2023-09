Le pagelle di Immobile: glaciale dal dischetto, il palo gli nega il bis. Poco altro

Bella serata per Ciro Immobile, nonostante la Lazio sia fermata sul pari dal Monza all'Olimpico. Celebrato per le 300 presenze in maglia biancoceleste, il capitano è riuscito a ritrovare la rete nello stadio di casa, siglando il rigore che ha dato l'illusorio vantaggio alla squadra guidata da Maurizio Sarri.

I COMMENTI. Solo 6 per La Gazzetta dello Sport: "Il gol dal dischetto, il palo nella ripresa, ma la sua partita è tutta lì". Si sale a 6,5 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Glaciale dal dischetto. Il portiere si vendica strappandogli dai piedi un pallone rubato in pressing. Il palo gli toglie

la doppietta". 6,5 anche per Tuttosport: "Si sblocca su rigore, poi tanta corsa e un palo che gli nega la gioia della doppietta".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 6,5