Le pagelle di Immobile: il giorno della liberazione, Scarpa d'Oro tirata a lucido

Immobile torna al gol e la Lazio travolge il Benevento in una gara in cui è successo di tutto. Per La Gazzetta dello Sport, l'attaccante di Inzaghi, con un bel 7 in pagella, è il migliore dei biancocelesti: "La doppietta con cui si sblocca. Poi un autogol provocato, un assist e un palo. Può essere perdonato per il rigore sbagliato". Mezzo voto in più da TMW: "Pronti-via, colpisce subito un palo e accoglie un'altra gara che pare stregata. Dopo pochi minuti favorisce l'autorete di Depaoli, ma non interrompe un digiuno che va avanti dal 7 febbraio. Ci riesce poco dopo a tu per tu con Montipò e raggiunge quota 150 in Serie A. 151 nel finale, finalizzando al meglio un contropiede. Per lui è il giorno della liberazione". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Una doppietta, un paolo, un autogol provocato e pazienza per il rigore fallito. Scarpa d'Oro tirata a lucido per la volta"

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5